Басилашвили рассказал, как отметит 85-летие

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с газетой «Известия» рассказал, как отметит своё 85-летие в четверг, 26 сентября.

«В БДТ зрители могут увидеть меня в ближайшее время в трёх спектаклях. Это «Лето одного года» по сценарию американского драматурга Эрнеста Томпсона. В его основу легла пьеса «На золотом озере», — заявил он.

Две другие постановки — это спектакли «Дядюшкин сон» по Фёдору Достоевскому и «Палачи».

Как отметил Басилашвили, он не любит «юбилейные дни» и постарается побыть в узком семейном кругу.

Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. Он сотрудничал с такими режиссёрами, как Карен Шахназаров, Георгий Данелия и Эльдар Рязанов. Актёр живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Как передавал ФАН, Большой драматический театр имени Товстоногова в Санкт-Петербурге сделал подарок к 85-летию Олега Басилашвили.