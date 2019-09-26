Басилашвили рассказал, как отметит 85-летие

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Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с газетой «Известия» рассказал, как отметит своё 85-летие в четверг, 26 сентября.
Басилашвили рассказал, как отметит 85-летие
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«В БДТ зрители могут увидеть меня в ближайшее время в трёх спектаклях. Это «Лето одного года» по сценарию американского драматурга Эрнеста Томпсона. В его основу легла пьеса «На золотом озере», — заявил он.

Две другие постановки — это спектакли «Дядюшкин сон» по Фёдору Достоевскому и «Палачи».

Как отметил Басилашвили, он не любит «юбилейные дни» и постарается побыть в узком семейном кругу.

Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. Он сотрудничал с такими режиссёрами, как Карен Шахназаров, Георгий Данелия и Эльдар Рязанов. Актёр живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Как передавал ФАН, Большой драматический театр имени Товстоногова в Санкт-Петербурге сделал подарок к 85-летию Олега Басилашвили. 

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