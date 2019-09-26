БДТ сделал подарок к юбилею Басилашвили

Большой драматический театр имени Товстоногова в Санкт-Петербурге сделал подарок к 85-летию народного артиста СССР Олега Басилашвили, передаёт ФАН.

Коллеги артиста расписали променуар — коридор для прогулок зрителей. Там появились отрывки из личных писем, сочинения, книги, афоризмы юбиляра. Также представлены фотографии.

Одно крыло фойе посвящено работам Басилашвили в театре, второе — в кино, а в центре расположен «семейный грот».

Увидеть праздничное оформление в БДТ можно до декабря.

Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. Он сотрудничал с такими режиссёрами, как Карен Шахназаров, Георгий Данелия и Эльдар Рязанов. Актёр живёт и работает в Петербурге.