БДТ сделал подарок к юбилею Басилашвили
- © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
- globallookpress.com
Коллеги артиста расписали променуар — коридор для прогулок зрителей. Там появились отрывки из личных писем, сочинения, книги, афоризмы юбиляра. Также представлены фотографии.
Одно крыло фойе посвящено работам Басилашвили в театре, второе — в кино, а в центре расположен «семейный грот».
Увидеть праздничное оформление в БДТ можно до декабря.
Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. Он сотрудничал с такими режиссёрами, как Карен Шахназаров, Георгий Данелия и Эльдар Рязанов. Актёр живёт и работает в Петербурге.