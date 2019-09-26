В Гидрометцентре рассказали о работающих погодных приметах

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Метеорологи по итогам проверки известных в России примет пришли к выводу, что доверять можно только двум из них. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре рассказали о работающих погодных приметах
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«Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белёсое — дожди и непогода», — цитирует синоптика ТАСС.

По его словам, на цвет солнца влияет наличие или отсутствие фронтального раздела — он разделяет воздушные массы, создавая оптический эффект.

«Вторая примета: если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю», — сказал Вильфанд.

Он объяснил это тем, что при высокой влажности у мошек намокают крылья, и птицы вынуждены снижаться, чтобы их ловить.

Ранее климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН призвал не верить народным приметам.

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