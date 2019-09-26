Синоптики прогнозируют возвращение «нормальной погоды» в Москву

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с RT рассказала, что в столичный регион вернётся «нормальная погода».

«До конца сентября и в первых числах октября дневная температура в столичном регионе будет повышаться до +15…+17 °С. Но говорить о том, что к нам вернулось какое-то лето, неправильно. Это просто возвращение нормальной погоды. Последнюю неделю температура воздуха у нас была ниже климатической нормы на 4 °С. В выходные погода вернётся в норму и даже будет чуть выше», — сказал синоптик.

По её словам, ожидается комфортная температура с небольшими дождями в воскресенье и понедельник.

«Среднесуточная температура будет около +10 °С, что в начале октября вполне комфортно для жителей столичного региона. 1 и 2 октября будут дожди. Но тёплая погода сохранится. Более кардинальные изменения в погоде произойдут после 3-го числа, когда увеличится количество осадков. Но всё начало октября будет довольно тёплым», — заключила Позднякова.

Ранее Позднякова заявляла, что двадцатиградусное тепло может вернуться в столицу в октябре.