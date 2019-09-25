Группа «Ундервуд» рассказала о новом альбоме
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- vk.com
«Писать альбом в то время, когда альбом как жанр непопулярен, довольно трудно. Тем не менее, мы это сделали», — заявил музыкант Владимир Ткаченко.
По его словам, обычно коллектив придерживался тактики один альбом в два года, но на этот раз получилось пять лет.
Как отметил Ткаченко, ему нравится готовый результат.
Ранее сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя — Александр — в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о своём новом альбоме.