Группа «Ундервуд» рассказала о новом альбоме

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Группа «Ундервуд» рассказала о своём новом альбоме «Дети портвейна», сообщает НСН.
Группа «Ундервуд» рассказала о новом альбоме
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«Писать альбом в то время, когда альбом как жанр непопулярен, довольно трудно. Тем не менее, мы это сделали», — заявил музыкант Владимир Ткаченко.

По его словам, обычно коллектив придерживался тактики один альбом в два года, но на этот раз получилось пять лет.

Как отметил Ткаченко, ему нравится готовый результат.

Ранее сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя — Александр — в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о своём новом альбоме.

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