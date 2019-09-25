В России вырос спрос на печатные комиксы

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Спрос на печатные комиксы в России вырос на 31,8% за год, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авито».
В России вырос спрос на печатные комиксы
  • Pixabay

Лидером по росту спроса назван Челябинск, где интерес к комиксам увеличился в 2,5 раза. В Тюмени он вырос на 154%, в Воронеже — на 148%.

Снижение интереса отмечено в двух из 23 крупнейших городов страны — Ижевске и Иркутске.

Предложение продажи комиксов выросло во всех 23 городах. В целом по России показатель увеличился на 64%.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида в городе Бока-Ратон с закрытого склада украли коллекцию комиксов о Бэтмене, стоимость которой оценивается в $1,4 млн.

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