В Башкирии предупредили о заморозках и снеге
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- РИА Новости
По прогнозу синоптиков, на территории республики ожидается снегопад.
«Возможно образование наледи на проезжей части, что может стать причиной серьёзных аварий. В отдельных районах республики уже выпал снег. Будьте внимательны и аккуратны», — говорится в предупреждении.
В региональном МЧС заявили о небольших осадках в виде снега и дождя, а также о сохранении заморозков в воздухе и на поверхности почвы до 0...-4 ˚С.
В ночное и утреннее время на отдельных участках автотрасс возможна дымка один-два километра. Видимость в осадках — два-четыре километра.
19 сентября Newinform сообщал о заморозках в Смоленской области.