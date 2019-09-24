В Башкирии предупредили о заморозках и снеге

В Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных условиях, сообщает Mkset.ru со ссылкой на сайт главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова.

По прогнозу синоптиков, на территории республики ожидается снегопад.

«Возможно образование наледи на проезжей части, что может стать причиной серьёзных аварий. В отдельных районах республики уже выпал снег. Будьте внимательны и аккуратны», — говорится в предупреждении.

В региональном МЧС заявили о небольших осадках в виде снега и дождя, а также о сохранении заморозков в воздухе и на поверхности почвы до 0...-4 ˚С.

В ночное и утреннее время на отдельных участках автотрасс возможна дымка один-два километра. Видимость в осадках — два-четыре километра.

19 сентября Newinform сообщал о заморозках в Смоленской области.