В Башкирии предупредили о заморозках и снеге

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В Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных условиях, сообщает Mkset.ru со ссылкой на сайт главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова.
В Башкирии предупредили о заморозках и снеге
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По прогнозу синоптиков, на территории республики ожидается снегопад.

«Возможно образование наледи на проезжей части, что может стать причиной серьёзных аварий. В отдельных районах республики уже выпал снег. Будьте внимательны и аккуратны», — говорится в предупреждении.

В региональном МЧС заявили о небольших осадках в виде снега и дождя, а также о сохранении заморозков в воздухе и на поверхности почвы до 0...-4 ˚С.

В ночное и утреннее время на отдельных участках автотрасс возможна дымка один-два километра. Видимость в осадках — два-четыре километра.

19 сентября Newinform сообщал о заморозках в Смоленской области.

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