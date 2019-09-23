В Петербурге простились с Богачёвой

В Белом фойе исторической сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с народной артисткой СССР Ириной Богачёвой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

«Церемония прощания в театре завершилась. Траурная процессия переместилась в Никольский собор, где состоится отпевание», — сказала собеседница.

Представительница театра добавила, что на церемонии присутствовало большинство солистов Мариинского театра.

Ранее Санкт-Петербургская консерватория сообщила о смерти Ирины Богачёвой.

Солист Мариинского театра Василий Герелло в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал сообщения о её кончине.