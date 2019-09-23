Синоптики прогнозируют «подобие бабьего лета» в Московском регионе

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал RT, какая погода ожидается на этой неделе в столичном регионе. По его словам, во второй половине недели будет «подобие бабьего лета».

«Резкое похолодание, которое пришло в центр европейской России во второй половине сентября, казалось бы, полностью свело на нет все прогнозы синоптиков об очередном бабьем лете, которого с нетерпением ждут все жители центральной части европейской России. Первая половина текущей недели подтвердит эти опасения. Сегодня, а также во вторник и среду столичный регион продолжит ощущать влияние тыловой части обширного циклона, центр которого уходит за Полярный Урал», — пояснил Леус.

Он отметил, что температурный фон в эти дни будет на 4—5 °C ниже климатической нормы.

По словам Леуса, во вторник и среду первые заморозки пройдут уже и на территории Москвы, но сильными они не будут.

«Температура воздуха не опустится ниже -1 °C. В дневные часы температура будет в пределах +6…+9 °C, погода облачная с прояснениями, без существенных осадков. Во второй половине недели некое подобие бабьего лета в столичный регион всё-таки придёт. Москва и окрестности окажутся под влиянием антициклона, облаков в небе станет меньше, и, хотя оно ясным не будет, солнечные лучи смогут получше прогревать воздушные массы, и температура воздуха будет постепенно повышаться», — рассказал синоптик.

Он добавил, что в субботу в Москве ожидается +2… +4°C ночью и до +13… +15°C в дневные часы.

При этом Леус отметил, что в воскресенье комфортная погода вновь сменится дождями и небольшим похолоданием.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлён до вечера 24 сентября.