Более 150 детёнышей родились в Московском зоопарке весной и летом

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Более 150 детёнышей появились на свет в Московском зоопарке за весенне-летний период.
Более 150 детёнышей родились в Московском зоопарке весной и летом
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Об этом сообщает сайт «Москва 24». Среди рекордсменов — красные и розовые фламинго, у которых появилось семь птенцов.

Также пополнились семейства восточносибирских рысей, дагестанских туров и винторогих козлов.

«Весенне-летний период — важнейшая пора в жизни многих обитателей зоопарка. Именно в это время большинство животных обзаводится потомством и выращивает детёнышей», — цитирует гендиректора зоосада Светлану Акулову портал мэра и правительства.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что у японских макак в Московском зоопарке родился детёныш.

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