Юрий Колокольников рассказал о фильме «Тайна печати дракона»

Актёр и продюсер Юрий Колокольников в беседе с «Известиями» рассказал о фильме «Тайна печати дракона».

По его словам, работать было увлекательно, поскольку съёмки проходили в Китае, России и Чехии.

«Три дня я провёл на площадке с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном, когда мы снимали схватку. Это было круто», — отметил он.

Как отметил Колокольников, «Тайна печати дракона» — фильм, нацеленный на семейную аудиторию.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.