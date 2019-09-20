Юрий Колокольников рассказал о фильме «Тайна печати дракона»
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По его словам, работать было увлекательно, поскольку съёмки проходили в Китае, России и Чехии.
«Три дня я провёл на площадке с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном, когда мы снимали схватку. Это было круто», — отметил он.
Как отметил Колокольников, «Тайна печати дракона» — фильм, нацеленный на семейную аудиторию.
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