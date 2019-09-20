Юрий Колокольников рассказал о фильме «Тайна печати дракона»

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Актёр и продюсер Юрий Колокольников в беседе с «Известиями» рассказал о фильме «Тайна печати дракона».
Юрий Колокольников рассказал о фильме «Тайна печати дракона»
  • © АГН Москва/Global Look Press
  • globallookpress.com

По его словам, работать было увлекательно, поскольку съёмки проходили в Китае, России и Чехии.

«Три дня я провёл на площадке с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном, когда мы снимали схватку. Это было круто», — отметил он.

Как отметил Колокольников, «Тайна печати дракона» — фильм, нацеленный на семейную аудиторию.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

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