В Москве вновь объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за заморозков ночью 21 сентября.
В Москве вновь объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна», — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что предупреждение действует с 01:00 до 07:00 21 сентября.

Ранее Гидрометцентр объявлял «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 20 сентября по аналогичной причине.

19 сентября Newinform сообщал, что в Смоленской области объявили штормовое предупреждение на 20 и 21 сентября в связи с заморозками до -3 °С.

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