В Москве вновь объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
- РИА Новости
«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна», — говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что предупреждение действует с 01:00 до 07:00 21 сентября.
Ранее Гидрометцентр объявлял «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 20 сентября по аналогичной причине.
19 сентября Newinform сообщал, что в Смоленской области объявили штормовое предупреждение на 20 и 21 сентября в связи с заморозками до -3 °С.