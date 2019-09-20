В Москве вновь объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за заморозков ночью 21 сентября.

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна», — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что предупреждение действует с 01:00 до 07:00 21 сентября.

Ранее Гидрометцентр объявлял «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 20 сентября по аналогичной причине.

19 сентября Newinform сообщал, что в Смоленской области объявили штормовое предупреждение на 20 и 21 сентября в связи с заморозками до -3 °С.