Театральный фестиваль «Балтийский дом» откроется 23 сентября в Петербурге

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Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» будет проходить с 23 сентября по 16 октября в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
Театральный фестиваль «Балтийский дом» откроется 23 сентября в Петербурге
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В этом году он входит в основную программу Международной театральной олимпиады.

Программа включает спектакли ведущих современных режиссёров. В частности, будет показана постановка Марка Захарова «Фальстаф и принц Уэльский» («Ленком»).

Зрители также увидят «Барокко» французского театра «НоНо». Кроме того, в программу попал спектакль по пьесе Лао Шэ «Чайная» в постановке китайского режиссёра Мэна Цзинхуэя.

Итальянский режиссёр Пиппо Дельбоно представит «Радость», литовский режиссёр Оскарас Коршуновас — «Тартюфа».

Специальную программу посвятят литовскому режиссёру Эйтмунтасу Някрошюсу, который скончался в 2018 году.

Ранее НСН сообщала о фестивале «Театральный марш» в Москве.

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