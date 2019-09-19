Театральный фестиваль «Балтийский дом» откроется 23 сентября в Петербурге
- © baltichousetheatre
В этом году он входит в основную программу Международной театральной олимпиады.
Программа включает спектакли ведущих современных режиссёров. В частности, будет показана постановка Марка Захарова «Фальстаф и принц Уэльский» («Ленком»).
Зрители также увидят «Барокко» французского театра «НоНо». Кроме того, в программу попал спектакль по пьесе Лао Шэ «Чайная» в постановке китайского режиссёра Мэна Цзинхуэя.
Итальянский режиссёр Пиппо Дельбоно представит «Радость», литовский режиссёр Оскарас Коршуновас — «Тартюфа».
Специальную программу посвятят литовскому режиссёру Эйтмунтасу Някрошюсу, который скончался в 2018 году.