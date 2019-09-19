Бесплатные экскурсии по крупнейшим предприятиям Москвы пройдут с 26 по 28 сентября

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Бесплатные экскурсии по крупнейшим столичным предприятиям пройдут с 26 по 28 сентября в рамках акции «Открой#Моспром», сообщает сайт «Москва 24».
Бесплатные экскурсии по крупнейшим предприятиям Москвы пройдут с 26 по 28 сентября
  • © Юлия Иванко / mos.ru

Участвуют 19 фабрик и заводов. Кроме того, присоединятся два музея.

«В прошлый раз за три экскурсионных дня заводы Москвы посетили свыше 1700 человек. В этот раз мы ожидаем на московских фабриках ещё большее число гостей», — цитирует главу департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова портал мэра и правительства.

По его словам, впервые в проекте подобного формата примет участие столичный завод Renault.

Среди других участников — кондитерский концерн «Бабаевский», полиграфическое предприятие «Московский центр упаковки», национальный культурный центр «Российский подарок».

Ранее НСН сообщала, что третья в 2019 году акция «День без турникетов» прошла 16—18 мая.

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