На раскопках в центре Москвы нашли белокаменное надгробие XVIII века
- © Департамент культурного наследия города Москвы
Об этом заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Как предполагается, надгробная плита была вмонтирована в стену церкви Воскресения Словущего, которую разобрали в 1935 году.
Надгробие принадлежало чиновнику низшего ранга — подьячему Дмитрию Спиридонову. Так называли канцелярских служащих, писцов и делопроизводителей, сообщает портал мэра и правительства.
Находку передали Зачатьевскому женскому монастырю.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в окрестностях улицы Сретенки археологи нашли предметы горожан XVIII—XIX веков.