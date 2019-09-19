На раскопках в центре Москвы нашли белокаменное надгробие XVIII века

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Археологи нашли белокаменное надгробие первой трети XVIII века на Остоженке, передаёт «Вечерняя Москва».
На раскопках в центре Москвы нашли белокаменное надгробие XVIII века
  • © Департамент культурного наследия города Москвы

Об этом заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Как предполагается, надгробная плита была вмонтирована в стену церкви Воскресения Словущего, которую разобрали в 1935 году.

Надгробие принадлежало чиновнику низшего ранга — подьячему Дмитрию Спиридонову. Так называли канцелярских служащих, писцов и делопроизводителей, сообщает портал мэра и правительства.

Находку передали Зачатьевскому женскому монастырю.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в окрестностях улицы Сретенки археологи нашли предметы горожан XVIII—XIX веков.

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