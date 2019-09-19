На раскопках в центре Москвы нашли белокаменное надгробие XVIII века

Археологи нашли белокаменное надгробие первой трети XVIII века на Остоженке, передаёт «Вечерняя Москва».

Об этом заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Как предполагается, надгробная плита была вмонтирована в стену церкви Воскресения Словущего, которую разобрали в 1935 году.

Надгробие принадлежало чиновнику низшего ранга — подьячему Дмитрию Спиридонову. Так называли канцелярских служащих, писцов и делопроизводителей, сообщает портал мэра и правительства.

Находку передали Зачатьевскому женскому монастырю.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в окрестностях улицы Сретенки археологи нашли предметы горожан XVIII—XIX веков.