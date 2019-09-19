Алексей Гуськов прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Элефант»

Народный артист России, продюсер Алексей Гуськов в беседе с «Известиями» прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Элефант», где он сыграл главную роль.

Говоря о решении режиссёра Алексея Красовского снять своё имя из титров, Гуськов заявил, что это обычная внутрицеховая история.

«То, что увидят зрители в кинотеатрах, — продюсерская версия, с которой Алексей в итоге согласился. Помимо этого, с ним сотрудничает наш прокатчик: у него есть возможность выкладывать на своём канале на YouTube купированные сцены», — пояснил артист.

По его словам, консенсус найден.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.