Алексей Гуськов прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Элефант»

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Народный артист России, продюсер Алексей Гуськов в беседе с «Известиями» прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Элефант», где он сыграл главную роль.
Алексей Гуськов прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Элефант»
  • РИА Новости

Говоря о решении режиссёра Алексея Красовского снять своё имя из титров, Гуськов заявил, что это обычная внутрицеховая история.

«То, что увидят зрители в кинотеатрах, — продюсерская версия, с которой Алексей в итоге согласился. Помимо этого, с ним сотрудничает наш прокатчик: у него есть возможность выкладывать на своём канале на YouTube купированные сцены», — пояснил артист.

По его словам, консенсус найден.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

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