Спасатели предупредили о заморозках в Ленобласти
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По прогнозу Северо-Западного УГМС, в четверг, 19 сентября, местами возможны кратковременные дожди.
Ветер ожидается северный, северо-западный со скоростью 3—8 м/с.
В ночное время температура составит +1...+6 ˚С, местами заморозки до -2 ˚С. Днём прогнозируют до +6...+11 ˚С.
Ранее латвийский травматолог-ортопед, директор рижской клинической больницы Янис Петронис в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил влияние осенней погоды на здоровье.