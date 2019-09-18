Спасатели предупредили о заморозках в Ленобласти

Спасатели предупредили о заморозках в Ленинградской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

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По прогнозу Северо-Западного УГМС, в четверг, 19 сентября, местами возможны кратковременные дожди. Ветер ожидается северный, северо-западный со скоростью 3—8 м/с. В ночное время температура составит +1...+6 ˚С, местами заморозки до -2 ˚С. Днём прогнозируют до +6...+11 ˚С. Ранее латвийский травматолог-ортопед, директор рижской клинической больницы Янис Петронис в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил влияние осенней погоды на здоровье.