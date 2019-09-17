Библиотеки в парках Москвы посетило рекордное количество гостей

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Библиотеки в столичных парках посетило рекордное количество гостей, сообщает сайт «Москва 24».
Библиотеки в парках Москвы посетило рекордное количество гостей
  • © mos.ru

За три месяца там побывали почти 35 тыс. человек.

«Это рекорд проекта за всё время его существования», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, в 2017 году летние библиотеки посетили более 21 тыс. гостей, в 2018-м — более 27 тыс.

К настоящему времени почти все читальни, работавшие в парках летом, закрылись до нового сезона. Продолжает принимать посетителей летняя читальня библиотеки имени Некрасова в саду имени Баумана, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее на портале Nation News сообщалось о проекте «Летние чтения» в Санкт-Петербурге.

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