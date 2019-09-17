На летних занятиях в парках Москвы побывали около 260 тысяч человек

На летних занятиях площадок проекта «Здоровая Москва» в парках побывали около 260 тыс. человек.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя руководителя департамента здравоохранения Елену Громову.

«За всё время работы проекта «Здоровая Москва» на 13 площадках было проведено более 4,5 тыс. мероприятий», — заявила она.

Наибольшей популярностью пользовались площадки в Лианозовском парке, ландшафтном парке «Митино», сквере «Надежда» и в парке «Ангарские пруды».

Среди самых популярных занятий — танцы, лекции и фитнес, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 300 тыс. человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва» в парках и зонах отдыха.