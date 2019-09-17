На летних занятиях в парках Москвы побывали около 260 тысяч человек

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На летних занятиях площадок проекта «Здоровая Москва» в парках побывали около 260 тыс. человек.
На летних занятиях в парках Москвы побывали около 260 тысяч человек
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя руководителя департамента здравоохранения Елену Громову.

«За всё время работы проекта «Здоровая Москва» на 13 площадках было проведено более 4,5 тыс. мероприятий», — заявила она.

Наибольшей популярностью пользовались площадки в Лианозовском парке, ландшафтном парке «Митино», сквере «Надежда» и в парке «Ангарские пруды».

Среди самых популярных занятий — танцы, лекции и фитнес, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 300 тыс. человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва» в парках и зонах отдыха.

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