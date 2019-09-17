В Госдуме прокомментировали предложение признать рэп-баттлы видом спорта
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«Мне кажется, что это абсолютно неправильно, когда у нас не признано это интересное направление: направление, где люди в стихотворной форме и определённым образом отстаивают свою точку зрения», — заявил он.
По его словам, подобные соревнования пользуются популярностью в Европе и США.
Как считает Власов, такой формат отстаивания своей позиции позволяет проявить интеллектуальные способности.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов.