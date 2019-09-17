В Госдуме прокомментировали предложение признать рэп-баттлы видом спорта

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал своё предложение признать рэп-баттлы видом спорта.

«Мне кажется, что это абсолютно неправильно, когда у нас не признано это интересное направление: направление, где люди в стихотворной форме и определённым образом отстаивают свою точку зрения», — заявил он.

По его словам, подобные соревнования пользуются популярностью в Европе и США.

Как считает Власов, такой формат отстаивания своей позиции позволяет проявить интеллектуальные способности.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов.