В Госдуме прокомментировали предложение признать рэп-баттлы видом спорта

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Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал своё предложение признать рэп-баттлы видом спорта.
В Госдуме прокомментировали предложение признать рэп-баттлы видом спорта
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  • Pixabay

«Мне кажется, что это абсолютно неправильно, когда у нас не признано это интересное направление: направление, где люди в стихотворной форме и определённым образом отстаивают свою точку зрения», — заявил он.

По его словам, подобные соревнования пользуются популярностью в Европе и США.

Как считает Власов, такой формат отстаивания своей позиции позволяет проявить интеллектуальные способности.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов.

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