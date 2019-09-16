Умер музыкант Рик Окасек

В США на 76-м году жизни скончался фронтмен американской группы The Cars Рик Окасек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

По его данным, в полицию Нью-Йорка поступил звонок о нахождении в одном из домов города мужчины без сознания. Полицейские подтвердили личность Окасека. Причина смерти певца не сообщается.

В 2018 году Окасек был включён в Зал славы рок-н-ролла.

Творчество группы The Cars относят к жанру «новой волны». Песни «My Best Friend's Girl» и «Drive» сделали коллектив очень популярным в конце 1970-х и начале 1980-х годов.

Ранее сообщалось о смерти обладателя музыкальной премии «Грэмми» гитариста Дэна Уорнера.