Эксперт прокомментировал заявление Вероники Кастро о завершении карьеры

Историк кино Валерий Фомин в беседе с Nation News прокомментировал заявление актрисы Вероники Кастро о завершении карьеры.

Как считает эксперт, сериал «Богатые тоже плачут» стал в своё время «витамином для души», выполнил огромную работу, когда его смотрела вся страна.

«В сериале были очень искренние и эмоциональные актёры. Это то, что в фольклорной культуре стоит на первом плане. Ну и, конечно, искусство сценаристов, которые растянули эту историю на множество серий да ещё сделали их занимательными», — сказал он.

По его мнению, сериал создал некий канон, отзвук которого ощущается до сих пор.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что актёр Мадс Миккельсен приедет в Москву в октябре на фестиваль поп-культуры Comic Con Russia.