В московском метро запустили поезд в честь Олега Табакова
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Состав курсирует на Калужско-Рижской линии. При его оформлении использовались изображения фрагментов витражей новой сцены Московского театра Олега Табакова и портреты артиста в знаменитых образах.
Представлены редкие архивные фотографии и кадры из фильмов.
«Олег Павлович — это целая эпоха, на его творчестве выросло несколько поколений, и теперь у наших пассажиров появилась возможность совершить увлекательное путешествие с героями любимого артиста», — сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена выполнили на 72%.