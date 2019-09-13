В московском метро запустили поезд в честь Олега Табакова

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В столичном метро запустили поезд в честь актёра и режиссёра Олега Табакова, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
В московском метро запустили поезд в честь Олега Табакова
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Состав курсирует на Калужско-Рижской линии. При его оформлении использовались изображения фрагментов витражей новой сцены Московского театра Олега Табакова и портреты артиста в знаменитых образах.

Представлены редкие архивные фотографии и кадры из фильмов.

«Олег Павлович — это целая эпоха, на его творчестве выросло несколько поколений, и теперь у наших пассажиров появилась возможность совершить увлекательное путешествие с героями любимого артиста», — сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена выполнили на 72%.

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