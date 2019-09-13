На Коммунарской линии московского метро планируют построить 16 станций
- © mos.ru
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр городского правительства.
«Линия будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом», — заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв.
На новой ветке уже строят семь станций. Протяжённость первого участка составит 15,9 км. Его должны сдать в эксплуатацию к 2023 году.
Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена выполнили на 72%.