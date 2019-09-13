На Коммунарской линии московского метро планируют построить 16 станций

На Коммунарской линии Московского метрополитена планируют построить 16 станций.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр городского правительства.

«Линия будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом», — заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв.

На новой ветке уже строят семь станций. Протяжённость первого участка составит 15,9 км. Его должны сдать в эксплуатацию к 2023 году.

Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена выполнили на 72%.