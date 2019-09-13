На Коммунарской линии московского метро планируют построить 16 станций

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На Коммунарской линии Московского метрополитена планируют построить 16 станций.
На Коммунарской линии московского метро планируют построить 16 станций
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр городского правительства.

«Линия будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом», — заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв.

На новой ветке уже строят семь станций. Протяжённость первого участка составит 15,9 км. Его должны сдать в эксплуатацию к 2023 году.

Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена выполнили на 72%.

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