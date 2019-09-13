Представитель Киркорова назвал чушью данные о блокировке счетов певца

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Директор певца Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак назвал чушью появившуюся информацию о том, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета артиста. Об этом он заявил URA.RU.
Представитель Киркорова назвал чушью данные о блокировке счетов певца
  • РИА Новости

«Чушь полная», — сказал Рыбак.

О блокировке счетов сообщило агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на соответствующее распоряжение Федеральной налоговой службы России и материалы в базе ФНС «Банкинформ».

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