В Москве назвали новые площадки фестиваля «Круг света»

В столице назвали новые площадки фестиваля «Круг света». Это проспект Академика Сахарова и Политехнический музей, сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил заммэра Александр Горбенко на заседании президиума столичного правительства, фестиваль будет проходить на девяти площадках.

Открытие состоится на Гребном канале. Мероприятия запланированы и на Театральной площади, в парках «Коломенское», «Останкино».

На фасаде отреставрированного Политехнического музея представят видеомэппинговые шоу, посвящённые истории учреждения и научно-техническому прогрессу.

Фестиваль будет проходить с 20 по 24 сентября.

Ранее Nation News сообщал, что в Москве прошёл фестиваль Индонезии.