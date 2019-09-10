В Москве назвали новые площадки фестиваля «Круг света»
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Как заявил заммэра Александр Горбенко на заседании президиума столичного правительства, фестиваль будет проходить на девяти площадках.
Открытие состоится на Гребном канале. Мероприятия запланированы и на Театральной площади, в парках «Коломенское», «Останкино».
На фасаде отреставрированного Политехнического музея представят видеомэппинговые шоу, посвящённые истории учреждения и научно-техническому прогрессу.
Фестиваль будет проходить с 20 по 24 сентября.
Ранее Nation News сообщал, что в Москве прошёл фестиваль Индонезии.