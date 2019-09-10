Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.

В настоящее время на соответствующей странице написано «Видео недоступно».

Ранее Гуф опубликовал в Instagram видеообращение с извинениями. Он сказал, что шокирован потоком негатива, не следит за политической повесткой и не знал про «выборы мэра».

Тимати, в свою очередь, отметил, что ему не стыдно за композицию и он гордится своим городом. По его словам, он удаляет видео, чтобы «не продолжать эту волну негатива». Рэпер подчеркнул, что не хотел никого обидеть.

Клип был опубликован в День города. По данным на ночь 10 сентября, он собрал более 1,4 млн дизлайков.

В минувшее воскресенье в столице прошли выборы депутатов Мосгордумы.