Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Короткая ссылка
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
  • © Тимати

В настоящее время на соответствующей странице написано «Видео недоступно».

Ранее Гуф опубликовал в Instagram видеообращение с извинениями. Он сказал, что шокирован потоком негатива, не следит за политической повесткой и не знал про «выборы мэра».

Тимати, в свою очередь, отметил, что ему не стыдно за композицию и он гордится своим городом. По его словам, он удаляет видео, чтобы «не продолжать эту волну негатива». Рэпер подчеркнул, что не хотел никого обидеть. 

Клип был опубликован в День города. По данным на ночь 10 сентября, он собрал более 1,4 млн дизлайков.

В минувшее воскресенье в столице прошли выборы депутатов Мосгордумы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить