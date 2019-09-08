В Удмуртии признали объектом культурного наследия «Балезинское селище»

Короткая ссылка
В Удмуртии признали выявленным объектом культурного наследия «Балезинское I селище», сообщает интернет-издание «Сусанин».
В Удмуртии признали объектом культурного наследия «Балезинское селище»
  • © Археологи УдГУ
  • vk.com

Соответствующий приказ опубликован на сайте агентства по госохране объектов культурного наследия республики.

Поселение нашли недалеко от могильника, который уже изучают археологи. Оно датируется VI-VII веками.

Новый статус защищает селище от любых несанкционированных работ, которые могут привести к повреждению культурного слоя.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить