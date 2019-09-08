В Удмуртии признали объектом культурного наследия «Балезинское селище»
- © Археологи УдГУ
- vk.com
Соответствующий приказ опубликован на сайте агентства по госохране объектов культурного наследия республики.
Поселение нашли недалеко от могильника, который уже изучают археологи. Оно датируется VI-VII веками.
Новый статус защищает селище от любых несанкционированных работ, которые могут привести к повреждению культурного слоя.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.