В Удмуртии признали объектом культурного наследия «Балезинское селище»

В Удмуртии признали выявленным объектом культурного наследия «Балезинское I селище», сообщает интернет-издание «Сусанин».

Соответствующий приказ опубликован на сайте агентства по госохране объектов культурного наследия республики.

Поселение нашли недалеко от могильника, который уже изучают археологи. Оно датируется VI-VII веками.

Новый статус защищает селище от любых несанкционированных работ, которые могут привести к повреждению культурного слоя.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.