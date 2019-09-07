Синоптик рассказала о погоде в столичном регионе на следующей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидает жителей столицы на следующей неделе.

«И в воскресенье, и на следующей неделе погода будет определяться антициклоном, атмосферное давление будет высокое, поэтому значительного количества облаков в дневные часы не будет. В ночные часы будет преобладать ясная погода», — добавила она.

Синоптик не исключила возможность кратковременного дождя во второй половине недели, подчеркнув, что температурный режим будет комфортным.

«Преобладающая температура в ночные часы в Москве +12...+14 °C, в области +9...+14 °C. Дневная температура в городе +23...+25 °C, в области +20...+25 °C. Небольшое понижение температуры возможно только в конце следующей недели. Погода комфортная, фон температуры на 4—5 °C выше климатической нормы», — подчеркнула метеоролог.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве в субботу, 7 сентября, ожидается до +24 °С.