Кинофестиваль «Послание к человеку» откроется 14 сентября в Петербурге

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Международный кинофестиваль «Послание к человеку» откроется 14 сентября на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Кинофестиваль «Послание к человеку» откроется 14 сентября в Петербурге
  • РИА Новости
  • © Руслан Шамуков

Почётный гость — немецкий актёр Удо Кир, известный по фильмам «Печать дьявола», «Мой личный штат Айдахо», «Джонни-мнемоник», «Блэйд», «Армагеддон». 15 сентября он представит ленту «Раскрашенная птица» по роману польско-американского писателя Ежи Косинского.

Среди других гостей японский режиссёр-документалист Кадзуо Хара, финский режиссёр документального и игрового кино Пирьо Хонкасало, лауреат «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля Изабела Плучинска из Польши.

Президент фестиваля — режиссёр Алексей Учитель.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

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