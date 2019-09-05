Кинофестиваль «Послание к человеку» откроется 14 сентября в Петербурге

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» откроется 14 сентября на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

РИА Новости

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Почётный гость — немецкий актёр Удо Кир, известный по фильмам «Печать дьявола», «Мой личный штат Айдахо», «Джонни-мнемоник», «Блэйд», «Армагеддон». 15 сентября он представит ленту «Раскрашенная птица» по роману польско-американского писателя Ежи Косинского. Среди других гостей японский режиссёр-документалист Кадзуо Хара, финский режиссёр документального и игрового кино Пирьо Хонкасало, лауреат «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля Изабела Плучинска из Польши. Президент фестиваля — режиссёр Алексей Учитель. Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.