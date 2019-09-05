В Петербурге рассказали о ходе реставрации скульптур Ростральных колонн

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В Санкт-Петербурге рассказали о ходе реставрации скульптур Ростральных колонн — «Невы», «Волхова», «Волги» и «Днепра», сообщают «Невские новости».
В Петербурге рассказали о ходе реставрации скульптур Ростральных колонн

Как заявили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, с поверхности скульптур сняли раствор тонировки, атмосферные загрязнения и биологические поражения, а также дефектные вставки.

Специалисты заделали трещины, восполнили утраты. К настоящему времени начался финальный этап — на поверхность фигур наносят защитный известковый состав.

Работы должны быть завершены к середине сентября.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе отреставрируют.

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