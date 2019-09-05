В Петербурге рассказали о ходе реставрации скульптур Ростральных колонн
Как заявили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, с поверхности скульптур сняли раствор тонировки, атмосферные загрязнения и биологические поражения, а также дефектные вставки.
Специалисты заделали трещины, восполнили утраты. К настоящему времени начался финальный этап — на поверхность фигур наносят защитный известковый состав.
Работы должны быть завершены к середине сентября.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе отреставрируют.