В Петербурге рассказали о ходе реставрации скульптур Ростральных колонн

В Санкт-Петербурге рассказали о ходе реставрации скульптур Ростральных колонн — «Невы», «Волхова», «Волги» и «Днепра», сообщают «Невские новости».

Как заявили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, с поверхности скульптур сняли раствор тонировки, атмосферные загрязнения и биологические поражения, а также дефектные вставки.

Специалисты заделали трещины, восполнили утраты. К настоящему времени начался финальный этап — на поверхность фигур наносят защитный известковый состав.

Работы должны быть завершены к середине сентября.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе отреставрируют.