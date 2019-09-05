В Краснодарском крае предупредили об усилении ветра до 22 м/с

В Краснодарском крае ожидается ухудшение погодных условий с 5 по 7 сентября, сообщает портал «Юга.ру».

По прогнозу Северо-Кавказского УГМС, местами возможны сильный дождь, ливень, гроза, в отдельных районах с градом и усилением ветра до 20—22 м/с.

Также стало известно, что в Ленинградской области в пятницу, 6 сентября, местами ожидаются грозы. Об этом информируют «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В прибрежных районах порывы ветра могут достичь 14 м/с.

Ранее сообщалось, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение.