В Краснодарском крае предупредили об усилении ветра до 22 м/с

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В Краснодарском крае ожидается ухудшение погодных условий с 5 по 7 сентября, сообщает портал «Юга.ру».
В Краснодарском крае предупредили об усилении ветра до 22 м/с
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

По прогнозу Северо-Кавказского УГМС, местами возможны сильный дождь, ливень, гроза, в отдельных районах с градом и усилением ветра до 20—22 м/с.

Также стало известно, что в Ленинградской области в пятницу, 6 сентября, местами ожидаются грозы. Об этом информируют «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В прибрежных районах порывы ветра могут достичь 14 м/с.

Ранее сообщалось, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение.

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