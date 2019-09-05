В Краснодарском крае предупредили об усилении ветра до 22 м/с
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- РИА Новости
По прогнозу Северо-Кавказского УГМС, местами возможны сильный дождь, ливень, гроза, в отдельных районах с градом и усилением ветра до 20—22 м/с.
Также стало известно, что в Ленинградской области в пятницу, 6 сентября, местами ожидаются грозы. Об этом информируют «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
В прибрежных районах порывы ветра могут достичь 14 м/с.
Ранее сообщалось, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение.