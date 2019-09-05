Апексимова рассказала о фестивале «Театральный марш»

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Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова в беседе с «Известиями» рассказала о фестивале «Театральный марш», который состоится 7 сентября в московском саду «Эрмитаж».
Апексимова рассказала о фестивале «Театральный марш»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Я рада, что состав участников год от года становится всё солиднее, как вы говорите. Мы всегда стараемся показать лучшее. Загвоздка, как правило, лишь в том, что не все качественные постановки можно вывести на улицу», — заявила она.

По её словам, в этом году Театр на Таганке представит постановку Максима Диденко «Беги, Алиса, беги».

Как отметила Апексимова, фестиваль рассчитан на нетеатральную публику, и если человека зацепило, то впоследствии он, скорее всего, купит билет и придёт в настоящий театр.

Ранее НСН сообщала, что в саду «Эрмитаж» посетители увидят постановки ведущих столичных театров. В числе участников — «Школа современной пьесы», «Практика», «Балет Москва», Театр имени Пушкина и другие.

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