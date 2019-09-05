Международный большой детский фестиваль откроется 13 октября в Москве

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Международный большой детский фестиваль пройдёт в Москве и Московской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на организаторов.
Международный большой детский фестиваль откроется 13 октября в Москве
  • © pixabay.com

Участвуют 16 площадок. Откроется фестиваль 13 октября в Московском губернском театре, где покажут музыкально-пластический спектакль «Книга джунглей. Маугли».

До 15 ноября будут представлены другие постановки, мюзиклы, цирковые шоу. Также запланированы дни кино и анимации.

«Это не театральный фестиваль, это мультижанровый фестиваль, который объединяет усилия огромного количества добрых, солидных, замечательных людей, которые создают детский контент для того, чтобы показать самое лучшее, что было для них создано», — заявил худрук Московского губернского театра Сергей Безруков.

В Подмосковье мероприятия пройдут в таких городах, как Звенигород, Мытищи и Химки.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль «Театральный марш» пройдёт в Москве в День города, 7 сентября.

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