В Москве открылась выставка Владимира Лагранжа

В московском Центре фотографии им. братьев Люмьер открылась выставка-ретроспектива «Улицы Лагранжа». Она приурочена к юбилею советского и российского фотографа Владимира Лагранжа.

Более ста работ, представленных в экспозиции, охватывают период с 1960-х по 1990-е годы. Посетители выставки смогут увидеть фотографии, сделанные Лагранжем для ТАСС, газет «Правда» и Die Freie Welt, журналов «Советское фото», «Советский Союз» и других изданий.

Некоторые из представленных на выставке снимков — такие, как «Бабуля» и «Голуби мира» — входят в число классических кадров советской фотографии.

Работы Владимира Лагранжа, созданные в жанрах политического, социального и экономического репортажа, отражают тенденции в развитии фотографии разных лет. Лагранж выступает против постановочных съёмок и вдохновляется реальными событиями.

Выставка продлится до 17 ноября 2019 года.