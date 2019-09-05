В Москве открылась выставка Владимира Лагранжа

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В московском Центре фотографии им. братьев Люмьер открылась выставка-ретроспектива «Улицы Лагранжа». Она приурочена к юбилею советского и российского фотографа Владимира Лагранжа.
В Москве открылась выставка Владимира Лагранжа

Более ста работ, представленных в экспозиции, охватывают период с 1960-х по 1990-е годы. Посетители выставки смогут увидеть фотографии, сделанные Лагранжем для ТАСС, газет «Правда» и Die Freie Welt, журналов «Советское фото», «Советский Союз» и других изданий.

Некоторые из представленных на выставке снимков — такие, как «Бабуля» и «Голуби мира» — входят в число классических кадров советской фотографии.

Работы Владимира Лагранжа, созданные в жанрах политического, социального и экономического репортажа, отражают тенденции в развитии фотографии разных лет. Лагранж выступает против постановочных съёмок и вдохновляется реальными событиями.

Выставка продлится до 17 ноября 2019 года.

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