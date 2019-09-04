В Подмосковье назначили новые проверки в рамках борьбы с борщевиком

В Московской области повторно проверят более 26 тыс. га сельскохозяйственных земель. Это будет сделано, чтобы проконтролировать исполнение мер по борьбе с борщевиком Сосновского, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра имущественных отношений региона Владислава Когана.

«На 626 земельных участках в Подмосковье Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области был повторно выявлен опасный сорняк. Правообладателям земель предписано принять меры по уничтожению растения, однако не все это сделали», — заявил он.

Решение о дополнительных проверках принято на рабочей встрече, в которой приняли участие замминистра имущественных отношений Подмосковья Геннадий Герасимов, представители региональных Минсельхозпрода и Мингосуправления, более 100 представителей органов местного самоуправления.

Ранее заведующий кафедрой высших растений биологического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор биологических наук Дмитрий Соколов в беседе с ФАН оценил сообщения немецких СМИ о том, что борщевик Сосновского стал настоящим стихийным бедствием для России.