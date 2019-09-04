Голодец назвала культурное образование в России лидирующим в мире

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Александра Рыкова
Россия занимает лидирующие позиции в мире по образованию в сфере искусства. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на полях Восточного экономического форума.
Голодец назвала культурное образование в России лидирующим в мире
  • РИА Новости

«Сегодня мы говорим об образовании в сфере культуры. И это действительно особенное образование. Наши консерватории устойчиво входят в число лучших консерваторий мира, наши художественные учебные заведения, академии тоже занимают всегда топовые позиции. Я не говорю о наших средних специальных учебных заведениях, хореографических училищах», — отметила она.

Также вице-премьер обозначила одну из основных задач реализации нацпроекта «Культура».

«В рамках национального проекта «Культура» у нас есть очень серьёзная задача: мы, к сожалению, очень долго развивались по принципу двух центров — Москва и Санкт—Петербург. Наша задача сейчас — серьёзно изменить географию культурных центров. И то, что такие центры возникают во Владивостоке, в Севастополе, Екатеринбурге и других городах — это будет замечательно, это будет точка роста. Мы должны двигаться в новые города, мы этого заслуживаем. У нас есть серьёзный потенциал», — считает Голодец.

Пятый Восточный экономический форум открылся во Владивостоке 4 сентября.

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