В Омске началась регистрация на Рождественский полумарафон

В Омске началась официальная регистрация на Рождественский полумарафон, который запланирован на 7 января 2020 года. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на организатора серии забегов «Сибирского международного марафона».

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Будет три дистанции — любительская (3,5 км) без возрастных ограничений, соревновательная (7 км) для лиц старше 14 лет и полумарафонская для лиц старше 16 лет. Первый этап закончится 31 октября. Ранее Mkset.ru сообщал о полумарафоне в Уфе.