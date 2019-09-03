В Омске началась регистрация на Рождественский полумарафон
В Омске началась официальная регистрация на Рождественский полумарафон, который запланирован на 7 января 2020 года. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на организатора серии забегов «Сибирского международного марафона».
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Будет три дистанции — любительская (3,5 км) без возрастных ограничений, соревновательная (7 км) для лиц старше 14 лет и полумарафонская для лиц старше 16 лет.
Первый этап закончится 31 октября.
Ранее Mkset.ru сообщал о полумарафоне в Уфе.
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