Акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдёт 21 сентября в Подмосковье

Акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдёт 21 сентября в Московской области, сообщает телеканал «360».

В этом году должно быть высажено более 600 тыс. деревьев, в том числе 540 тыс. в лесах и 68 тыс. в парках, скверах и зелёных зонах.

За шесть лет участниками акции стали 1,65 млн человек. Они высаживали сосны, сирень, липы, яблони, вишни, ели и другие деревья и кустарники.

Больше всего площадок в 2019 году подготовили Ленинский городской округ, Химки, Пушкино, Сергиев Посад и другие муниципалитеты. Запланированы концерты и развлекательные программы.

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