Акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдёт 21 сентября в Подмосковье

Короткая ссылка
Акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдёт 21 сентября в Московской области, сообщает телеканал «360».
Акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдёт 21 сентября в Подмосковье
  • © pixabay.com

В этом году должно быть высажено более 600 тыс. деревьев, в том числе 540 тыс. в лесах и 68 тыс. в парках, скверах и зелёных зонах.

За шесть лет участниками акции стали 1,65 млн человек. Они высаживали сосны, сирень, липы, яблони, вишни, ели и другие деревья и кустарники.

Больше всего площадок в 2019 году подготовили Ленинский городской округ, Химки, Пушкино, Сергиев Посад и другие муниципалитеты. Запланированы концерты и развлекательные программы.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал об экологическом марафоне «От Онеги до Ладоги».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить