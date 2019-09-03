Тодоровский рассказал о своём новом фильме «Одесса»

Режиссёр Валерий Тодоровский в беседе с «Известиями» рассказал о своём новом фильме «Одесса».

«Это фильм о том, как я помню своё детство в Одессе, людей, которые там жили, и весь этот исчезнувший материк под названием Советский Союз», — заявил он.

По его словам, лента посвящена отношениям, ломающимся связям, а также тому, что в какой-то момент под воздействием внешних или других обстоятельств люди перестают бояться и начинают позволять себе чувствовать, быть собой.

Кроме того, Тодоровский сообщил, что в какой-то момент думал о закрытии фильма, поскольку считал, что его нужно снимать только в Одессе.

«Такие мысли терзали меня довольно долго. Но на окончательное решение повлиял мой друг и продюсер картины Леонид Ярмольник. Он убеждал, что можно снимать в других местах. Не сразу, но я согласился и стал думать, как это сделать», — пояснил он.

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