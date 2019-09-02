Фестиваль циркового искусства состоится 14—16 сентября в Москве

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Фестиваль циркового искусства состоится 14—16 сентября в столице. Его приурочили к юбилейной дате — в 1919 году все цирки страны стали государственными.
Фестиваль циркового искусства состоится 14—16 сентября в Москве
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В первые два дня на бульварах будут выступать воздушные гимнасты, акробаты, жонглёры, клоуны, мимы, фокусники, иллюзионисты. В последний день в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре пройдёт юбилейное гала-шоу.

«Советская и российская цирковые школы — одни из лучших в мире. В отечественном цирковом искусстве поддерживают высокие стандарты профессии и продолжают следовать вековым традициям», — заявил исполняющий обязанности генерального директора Росгосцирка Владимир Шемякин.

Ранее Nation News сообщал, что в Москве прошёл фестиваль Индонезии.

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