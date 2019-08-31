В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Мьянме зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом информирует Геологическая служба США.

По данным службы, эпицентр толчков находился в 26 км к северо-западу от города Шуэбо.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане у побережья США.