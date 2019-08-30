Умер итальянский кардинал Акилле Сильвестрини

Короткая ссылка
Умер итальянский кардинал Акилле Сильвестрини. Он скончался в возрасте 95 лет. Об этом информирует Vatican News.

Отмечается, что он скончался 29 августа в римской больнице имени Агостино Джемелли.

Как сообщает издание, в возрасте 30 лет он поступил на дипломатическую службу в Государственный секретариат Ватикана, служил в странах Юго-Восточной Азии.

Он занимался отношениями Святейшего Престола с международными учреждениями, активно участвуя в процессах миротворчества, разоружения и защиты прав человека.

В декабре 2018 года сообщалось, что российский журналист-международник Алексей Букалов, который на протяжении многих лет возглавлял представительство ТАСС в Италии и Ватикане, скончался в возрасте 78 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить