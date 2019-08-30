Умер итальянский кардинал Акилле Сильвестрини. Он скончался в возрасте 95 лет. Об этом информирует Vatican News.

Отмечается, что он скончался 29 августа в римской больнице имени Агостино Джемелли.

Как сообщает издание, в возрасте 30 лет он поступил на дипломатическую службу в Государственный секретариат Ватикана, служил в странах Юго-Восточной Азии.

Он занимался отношениями Святейшего Престола с международными учреждениями, активно участвуя в процессах миротворчества, разоружения и защиты прав человека.

В декабре 2018 года сообщалось, что российский журналист-международник Алексей Букалов, который на протяжении многих лет возглавлял представительство ТАСС в Италии и Ватикане, скончался в возрасте 78 лет.