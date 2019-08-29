В Краснодаре появится памятная доска Иосифу Кобзону

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На улице Стасова в Краснодаре появится памятная доска народному артисту СССР Иосифу Кобзону, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В Краснодаре появится памятная доска Иосифу Кобзону
  • © Anton Belitsky
  • globallookpress.com

Её установят на здании Дворца искусств творческого объединения «Премьера».

Как напомнил первый вице-мэр Виталий Косенко, «Премьера» возникла при поддержке артиста.

«Иосиф Давыдович любил наш город, часто бывал в Краснодаре. В 1992 году горожане присвоили Иосифу Кобзону звание почётного гражданина нашего города, теперь мы увековечиваем его память в истории краевого центра», — отметил Косенко.

В марте президиум правительства столицы принял распоряжение об установке мемориальной доски Кобзону.

Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Певца похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев в беседе с НСН назвал смерть артиста огромной утратой.

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