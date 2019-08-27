Энди Макдауэлл рассказала о своей роли в новом фильме «Я иду искать»

Короткая ссылка
Актриса Энди Макдауэлл в беседе с «Известиями» рассказала о своей роли в новом триллере «Я иду искать», где она сыграла мать главного героя.
Энди Макдауэлл рассказала о своей роли в новом фильме «Я иду искать»
  • ©AUG/face to face
  • globallookpress.com

«Мне хотелось, чтобы она была привлекательной. Но найти моменты, в которых бы вы ощутили сочувствие к ней и она показалась симпатичной, оказалось очень непросто. Вместе с тем я хотела, чтобы зрители чувствовали исходящую от неё угрозу, понимали, что по своей сути она зловещий человек», — заявила Макдауэлл.

По её словам, было важно, чтобы у зрителей возникло ощущение реальности, иначе терялся интерес к истории и семье.

Она также отметила помощь режиссёров Мэтью Беттинелли и Тайлера Джиллетта.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить