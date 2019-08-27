Фестиваль исторических садов откроется 29 августа в Москве

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Фестиваль исторических садов будет проходить в музее-заповеднике «Царицыно» с 29 августа по 8 сентября, сообщает сайт «Москва 24».
Фестиваль исторических садов откроется 29 августа в Москве
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В нём примут участие ландшафтные дизайнеры и архитекторы. Тема — «Сады, вдохновлённые историей».

Специалисты представят проекты, отражающие стили и идеи разных эпох — от средневековой Франции и Древнего Рима до эпохи модерна и экспериментов XXI века, передают «Известия».

Также запланирована внеконкурсная программа. Как сообщает портал мэра и правительства, в ней участвуют «Царское Село», «Ясная Поляна», «Горки Ленинские», Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник и петербургский Летний сад.

Ранее в Москве прошёл фестиваль Индонезии.

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