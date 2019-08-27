Московские библиотеки проведут почти 170 бесплатных экскурсий до середины октября

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Столичные библиотеки проведут почти 170 бесплатных экскурсий до середины октября, сообщает «Вечерняя Москва».
Московские библиотеки проведут почти 170 бесплатных экскурсий до середины октября
  • © Юлия Иванко / mos.ru.

«До конца проекта «Экскурсионная среда» планируется провести около 168 бесплатных литературно-исторических экскурсий по столице с опытными москвоведами», — заявили в пресс-службе библиотек центра Москвы.

Вместе с гидами можно будет посетить такие районы, как Хамовники, Басманный, Замоскворечье, Таганский, Мещанский, Арбат и Тверской.

Ранее Nation News сообщал о проекте «Летние чтения» в Санкт-Петербурге.

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