Московские библиотеки проведут почти 170 бесплатных экскурсий до середины октября

Столичные библиотеки проведут почти 170 бесплатных экскурсий до середины октября, сообщает «Вечерняя Москва».

«До конца проекта «Экскурсионная среда» планируется провести около 168 бесплатных литературно-исторических экскурсий по столице с опытными москвоведами», — заявили в пресс-службе библиотек центра Москвы.

Вместе с гидами можно будет посетить такие районы, как Хамовники, Басманный, Замоскворечье, Таганский, Мещанский, Арбат и Тверской.

Ранее Nation News сообщал о проекте «Летние чтения» в Санкт-Петербурге.