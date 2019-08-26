Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году по версии журнала Forbes. Её годовой доход оценивается в $185 млн.

Как уточняет издание, второе место в рейтинге досталось Бейонсе, которая заработала $81 млн в год.

Замыкает тройку лидеров Рианна с доходом $62 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых исполнительниц также вошли Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопес, Леди Гага, Селин Дион и Шакира.

Рейтинг был составлен на основе данных о заработке исполнительниц за период с июня 2018 года по июнь 2019 года до вычета налогов.

В июле Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes.

В июне Forbes назвал Jay-Z самым богатым рэпером в мире с доходом в $1 млрд.