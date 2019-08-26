Сергей Соловьёв рассказал о работе над театром-студией

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Режиссёр Сергей Соловьёв в беседе с «Известиями» рассказал о работе над театром-студией «САС».
Сергей Соловьёв рассказал о работе над театром-студией
  • РИА Новости

«Как в древних текстах написано: «Есть время разбрасывать камни, есть время их собирать». И вот у меня такое ощущение, что сейчас пришло время собрать всё лучшее, что мы делали с ребятами за последние, скажем, 15 лет, и попытаться сделать настоящий, полноценный театр», — заявил он.

По словам режиссёра, учебные постановки долго не живут, а ему хотелось бы продлить их жизнь.

Как отметил Соловьёв, он хочет по возможности собрать в театре всех учеников, которые ему нравятся и интересны, из всех выпусков.

Режиссёр добавил, что в настоящее время выбирает постоянную площадку.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

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