Сергей Соловьёв рассказал о работе над театром-студией

Режиссёр Сергей Соловьёв в беседе с «Известиями» рассказал о работе над театром-студией «САС».

«Как в древних текстах написано: «Есть время разбрасывать камни, есть время их собирать». И вот у меня такое ощущение, что сейчас пришло время собрать всё лучшее, что мы делали с ребятами за последние, скажем, 15 лет, и попытаться сделать настоящий, полноценный театр», — заявил он.

По словам режиссёра, учебные постановки долго не живут, а ему хотелось бы продлить их жизнь.

Как отметил Соловьёв, он хочет по возможности собрать в театре всех учеников, которые ему нравятся и интересны, из всех выпусков.

Режиссёр добавил, что в настоящее время выбирает постоянную площадку.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.