В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0 

Возле восточного побережья Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом информирует Геологическая служба США.

По её данным, землетрясение произошло в 04:52 UTC (07:52 мск).

Эпицентр подземных толчков находился в 128 км восточнее посёлка Намиэ в префектуре Фукусима.

Очаг залегал на глубине 8 км.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане.