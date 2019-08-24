В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0 

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Возле восточного побережья Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом информирует Геологическая служба США.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0 
  • globallookpress.com
  • © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

По её данным, землетрясение произошло в 04:52 UTC (07:52 мск).

Эпицентр подземных толчков находился в 128 км восточнее посёлка Намиэ в префектуре Фукусима.

Очаг залегал на глубине 8 км.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане.

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